Malika : Plus de 8 millions de marchandises volées

La Sûreté urbaine de Dakar a démantelé un réseau criminel impliqué dans le vol nocturne de plus de 8 millions FCFA de marchandises à Notto Gouye Diama. Quatre suspects ont été interpellés et placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour retrouver les derniers produits écoulés et finaliser la procédure de déferrement.

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a mis fin aux activités d’un réseau criminel organisé, avec l’interpellation de quatre individus poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction et usage de moyen roulant, complicité et recel. Selon la police, l’enquête a été ouverte après une plainte déposée le 14 janvier 2026, à la suite du cambriolage d’un dépôt survenu dans la nuit du 6 janvier à Notto Gouye Diama.

Les malfaiteurs avaient sectionné les cadenas pour dérober 36 ballots de sacs de pommes de terre et 29 sacs d’engrais, pour un préjudice estimé à plus de 8 millions FCFA. Afin de retarder la découverte des faits, ils avaient remplacé les cadenas par de nouveaux.

Les premières pistes ont émergé après qu’un commerçant de Dakar a été approché pour l’achat de la marchandise à un prix anormalement bas. Localisé grâce à des éléments technologiques confirmant sa présence sur les lieux le soir des faits, le principal suspect a été interpellé à la Médina. Confronté aux preuves, il a reconnu avoir planifié le vol avec deux complices et stocké une partie du butin dans un dépôt à Malika.