Mamadou Cissé, DG Baobab Sénégal : Portrait d’un Manager qui promeut l’inclusion financière et l’économie sociale et solidaire…

Mamadou CISSE, DG BAOBAB SENEGAL, a été nominé Cauri d’Or – Cauri du Meilleur Manager Homme.

Mamadou Cissé est un cadre financier sénégalais qui porte aujourd’hui l’idéologie d’une finance pour tous et d’une économie sociale et solidaire favorable au développement de la micro-entreprise et de l’auto entrepreneuriat.

Monsieur CISSE est Directeur général de la société BAOBAB Sénégal, une structure de microfinance qui a été créée à partir de Microcred et basée au Sénégal.

Il a aujourd’hui réalisé un parcours professionnel de plus de quinze années dans le secteur de la microfinance, notamment au niveau de Baobab où il a occupé de hauts postes de responsabilité en qualité de chef de département, de directeur et enfin de directeur général depuis 2017.

Et c’est ainsi que par son leadership et son expertise financière il a réalisé d’excellents résultats qui ont permis à BAOBAB de se positionner au rang des structures de référence dans la microfinance au Sénégal et en Afrique.

Mais au-delà de ses performances économiques et financières obtenues avec BAOBAB, Monsieur CISSE milite aussi pour le développement des PME sénégalaises en général et de l’entreprise nationale en particulier.

Au regard de ses performances en entreprise et pour son engagement dans la politique nationale d’inclusion financière et de promotion de la PME sénégalaise, le jury de la 20ème édition des cauris d’or distingue Monsieur Mamadou CISSE, dans la catégorie du Cauri du Meilleur Manager Homme.