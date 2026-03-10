Mame Makhtar Guèye : « J’ai donné aux enquêteurs la liste des homosexuels »

Partager Facebook

SUR INSTRUCTION du Procureur du Tribunal d’instance de Pikine-Guédiawaye, et en exécution d’une Délégation judiciaire émise par le Juge du 1er Cabinet d’instruction, le vice-président de l’ONG islamique JAMRA, Mame Mactar Guèye, a eu, ce lundi 09 mars 2026, une longue séance de travail avec l’équipe d’enquêteurs du Commandant de la Brigade de Recherche de la Gendarmerie de Keur-Massar.

Des échanges constructifs et documentés, qui ont permis aux pandores de passer au crible les pertinentes informations fournies par JAMRA, notamment la fameuse «liste», à laquelle sont annexés des fac-similés sur des informations sensibles, censées permettre aux enquêteurs de mieux élargir leurs champs d’investigations pour mieux cerner ces cartels LGBT, devenus de véritables associations de malfaiteurs. Et parachever le démantèlement de tous ces réseaux d’adeptes d’actes contre-nature, souvent doublés de fieffés pédophiles et de trafiquants de stupéfiants.

AU TERME de son tête-tête, de deux tours d’horloge, avec les enquêteurs de Brigade de Recherche de Keur-Massar, le vice-président de JAMRA leur a remis, sous format électronique (clé usb) des documents confidentiels, à verser dans la corbeille des investigateurs.

JAMRA a noté avec satisfaction que la détermination et le patriotisme des enquêteurs à traiter, jusqu’à son terme, ce nébuleux dossier sont restés intactes. Mame Mactar Guèye leur a réitéré la résolution de JAMRA à poursuivre son partenariat avec le Procureur, maître des poursuites, ainsi que les enquêteurs en charge du dossier, pour la préservation de la santé mentale et morale des enfants, souvent ciblés par ces prédateurs homosexuels, devenus de véritables vecteurs de propagation du VIH-SIDA.

EN COMMENCANT par le démantèlement de tous les groupes whatsapp, listés par JAMRA, et à travers lesquels des sergents-recruteurs de ces lobbies obscures ont détruit la vie de nombreux adolescents, après leur avoir fait miroiter monts et merveilles.

JAMRA EXHORTE tous nos compatriotes à soutenir cette excellente œuvre de salubrité publique, managée de main de maître par le vaillant ptocureur Saliou Dicko.

Qu’Allah lui accorde, ainsi qu’à ses enquêteurs, Ses Meilleures Bénédictions, en ce mois sacré de Ramadan.

(MMG JAMRA)