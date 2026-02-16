Uploader By Gse7en
Manifestations à l’UCAD : un étudiant de la FASEG arrêté

16 février 2026 Société


Dans le cadre de l’enquête sur les manifestations de l’UCAD, la Sûreté urbaine (SU) a arrêté, ce dimanche, un étudiant en Master à la FASEG nommé C. O. Diallo. L’Observateur, qui donne l’information, précise que ce dernier a été coincé par trois policiers en civil à hauteur de la Brioche dorée de Mermoz. Citant des «sources concordantes», le journal rapporte que Diallo a été placé en garde à vue pour violences commises sur des agents de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions, rébellion, actes de destruction de biens publics et privés, participation à une manifestation non déclarée, troubles à l’ordre public, attroupement, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves.

