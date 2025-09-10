MARKETING ALIMENTAIRE AU SENEGAL : « 87% des aliments sont malsains »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les consommateurs sont exposés à un puissant marketing des aliments et des boissons non riches en acides gras saturés, en acides gras trans, en sucres libres et/ou en sel, dont la consommation est associée à des effets négatifs sur la santé effets.

Le pouvoir du marketing alimentaire affectent la santé des consommateurs, les comportements alimentaires et les attitudes et croyances liées à l’alimentation. En bref, le marketing alimentaire demeure une menace pour la santé publique et continue d’affecter négativement les choix alimentaires des consommateurs, les choix prévus et leur apport alimentaire, esitme l’OMS. Cela influence également négativement le développement des normes des enfants en matière de consommation alimentaire.

« 63 % des aliments emballés devraient être interdites de vente »,

Au Sénégal, quatre-vingt-sept pour cent des aliments faisant l’objet d’une publicité sont malsains, a déclaré la nutritionniste Adama Diouf, enseignante-chercheuse à l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar repris par l’APS

‘’Ce qu’on a découvert de plus important, par nos recherches, c’est que 87 % des aliments promus dans les espaces médiatique et public sont malsains. Cela veut dire qu’ils contiennent des [composants] non acceptables’’ du point de vue sanitaire, a relevé Mme Diouf.

‘’Nos travaux montrent aussi que 63 % des aliments emballés ne devraient même pas être [vendus] parce que leur teneur en sel, en sucre et en produits gras dépasse le seuil recommandé par l’Organisation mondiale de la santé’’, a-t-elle révélé lors d’un atelier sur les ‘’systèmes alimentaires sains et durables’’.

Dans moins d’une génération, la plupart des Sénégalais mourront de maladies directement liées à ce qu’ils mangent. Cette prédiction alarmante du Dr Binetou Seck, nutritionniste et diététicienne de renom, révèle une réalité que peu osent regarder en face : le Sénégal traverse une transition nutritionnelle dramatique qui menace la santé de toute une population.

« 47% de la mortalité au Sénégal imputable aux maladies non transmissibles à cause de la malbouffe »

Aujourd’hui, 47% de la mortalité au Sénégal est imputable aux maladies non transmissibles dont le facteur de risque majeur reste la qualité de l’alimentation. Et les projections sont encore plus inquiétantes : dans moins de 10 à 15 ans, ce sera plus de 50% des Sénégalais qui mourront de pathologies liées à leur assiette.

« Ce qui nous guette, c’est que dans moins d’une génération, la plupart des Sénégalais vont mourir de maladies qui sont liées à ce qu’ils mangent, à la qualité de leur alimentation, et pour l’instant rien n’est fait », alerte le Dr Seck.

« Dans moins de 10 à 15 ans, plus de 50% des Sénégalais mourront de pathologies liées à leur assiette »

Cette transition nutritionnelle touche particulièrement les femmes. Une étude révèle qu’en 2030, 45% des femmes en Afrique seront en surpoids ou obèses, faisant du surpoids « un problème de santé publique mondiale ».