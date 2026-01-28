Maroc : Aucun supporter sénégalais arrêté n’a été libéré

Partager Facebook

Contrairement aux informations relayées sur les réseaux sociaux, aucun des supporters sénégalais interpellés au Maroc lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations n’a été remis en liberté. Les 17 ressortissants sénégalais arrêtés à Rabat demeurent toujours en détention provisoire.

La rumeur d’une libération est née de la diffusion d’une vidéo devenue virale, montrant des supporters habillés aux couleurs nationales lors d’une rencontre entre le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, et la communauté sénégalaise établie au Maroc. Une présence qui a été, à tort, interprétée comme celle des supporters arrêtés, informe Seneweb visité par Senego.

« Aucun des supporters sénégalais n’a été libéré. Ils sont toujours en détention », a tenu à préciser Seydina Issa Laye Diop, président du Comité du « 12e Gaïndé », cité par L’Observateur.

Même son de cloche du côté de la défense. Me Patrick Kabou, membre du pool d’avocats constitué pour assurer la défense des compatriotes, a confirmé sur sa page Facebook que, jusqu’à la fin de la réunion tenue ce jour, les supporters étaient toujours placés en détention provisoire. L’avocat précise que le collectif d’avocats se réunit quotidiennement afin d’évaluer l’évolution du dossier et de définir les démarches procédurales à entreprendre.

Selon les mêmes sources, le procès, initialement programmé pour ce jeudi 29 janvier, pourrait être renvoyé au 4 février, en raison d’un mouvement de grève annoncé dans le secteur de la Justice marocaine.

Par ailleurs, la défense travaille en étroite collaboration avec l’ambassade et le consulat général du Sénégal au Maroc, qui assurent un suivi régulier de la situation. Me Kabou a, à cet effet, salué l’engagement et le professionnalisme de la représentation diplomatique sénégalaise sur place.