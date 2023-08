Masques naturels pour une peau radieuse

Les masques pour le visage peuvent avoir tellement de bénéfices ! C’est un pur moment de détente, mais aussi une véritable action de soin décuplée.

Masque à base de jaune d’œuf et huile d’olive

Le jaune d’œuf atténue les petites tâches et unifie le teint pendant que l’huile d’olive nourrit, hydrate, adoucit et redonne de l’éclat à la peau.

Préparation :

1 jaune d’œuf

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à soupe de miel

Mélangez le tout jusqu’à obtention d’un mélange uniforme et laissez poser au moins 20 minutes.

Masque à base de miel-citron

Le miel nettoie, tonifie, apaise et hydrate la peau. Combiné avec du citron, il fait des miracles sur le teint. Cette préparation vous permettra de traiter tout type d’imperfections et dégager vos pores efficacement. Le miel et le citron sont des ingrédients versatiles connus pour leur efficacité contre l’acné.

Préparation :

– 1 cuillère à soupe de miel

– 1 cuillère à café de jus de citron

Laissez poser 15 minutes puis rincez : Bonjour teint radieux !

Masque à base de carotte

Les carottes contiennent du bêta-carotène en grande quantité ainsi que des antioxydants, des caroténoïdes, des minéraux, de la vitamine A et de la vitamine C, qui font d’elles une puissante source de nutriments.

Adoucissante, purifiante, raffermissante, la carotte assouplit et régénère toutes les peaux. Grâce a ses effets astringent et nettoyant, la carotte peut être bénéfique pour lutter contre les problèmes de peau grasse ou d’acné.

Préparation :

– 2 carottes pelées

– 1 cuillère à soupe de miel

Mixez, appliquez, laissez poser ! 10 minutes suffisent.