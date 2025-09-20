Matam : le PNLP au chevet des populations sinistrées

Partager Facebook

Le Coordonnateur du Programme National de Lutte contre le Paludisme, le Professeur Aliou Thiongane, s’est rendu à Matam pour apporter son soutien aux populations sinistrées suite aux inondations qui ont touché la région.

Lors de sa visite, le Pr Thiongane a remis un important lot de moustiquaires imprégnées d’insecticides (MII) à la population locale. La cérémonie s’est déroulée en présence du Préfet du département de Matam du médecin chef du district et des autorités locales. Le coordonnateur du PNLP, le professeur Aliou Thiongane a apporté un message d’espoir aux populations sinistrées de Matam face aux inondations. Lors de la cérémonie, il a exprimé la solidarité du gouvernement envers les populations touchées et a annoncé des mesures pour les aider.

UNE AIDE CONCRÈTE POUR PRÉVENIR LE PALUDISME

Le lot comprend 5000 moustiquaires imprégnées d’insecticides destinées à la population de Matam, 500 autres pour le département de Nabadji Siweul. Cette initiative vise à prévenir la propagation du paludisme, une maladie qui peut avoir des conséquences graves sur la santé des populations, surtout dans les zones inondées où les moustiques prolifèrent. La région de Matam étant une zone de pré elimination avec moins de 5 cas sur 1000, le coordonnateur du PNLP estime que

UNE CÉRÉMONIE EN PRÉSENCE DES AUTORITÉS LOCALES

La cérémonie de remise des moustiquaires a été présidée par le Préfet de Matam, en présence du directeur régional de la santé de Matam, du médecin chef du district, du maire et du président du conseil départemental de Matam. La population a massivement participé à cette initiative notamment les acteurs communautaire et les Bajenu Gox, démontrant ainsi l’importance de la sensibilisation et de la mobilisation communautaire dans la lutte contre les maladies endémiques.

UN ENGAGEMENT LOUABLE DU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME

Le Professeur Aliou Thiongane a souligné l’importance de cette initiative pour protéger la santé des populations sinistrées. Il a également remercié les autorités locales pour leur soutien et leur collaboration dans la mise en œuvre de ce programme.

Selon le Pr Thiongane, « le gouvernement est profondément préoccupé par la situation des inondations qui a touché la région de Matam et a affecté les conditions de vie des populations. Nous sommes conscients des difficultés et des défis auxquels les populations sont confrontées et nous nous engageons à prendre toutes les mesures nécessaires pour les soutenir et les aider à se relever de cette catastrophe.

Et de poursuivre, « la distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticides est l’une des mesures que nous mettons en œuvre pour protéger la santé des populations et prévenir la propagation des maladies. Nous allons continuer à travailler pour apporter des solutions durables et améliorer les conditions de vie de nos concitoyens », a expliqué le Pr Thiongane.

UN ESPOIR POUR LES POPULATIONS SINISTRÉES

Le préfet de Matam Mme Tening Faye a exprimé sa gratitude au Pr Thiongane pour cette aide qui permettra populations impactés de se protéger contre le paludisme. » Je suis très heureux de présider cette cérémonie de remise de moustiquaires imprégnées d’insecticides aux populations sinistrées de Matam. Cette initiative du Programme National de Lutte contre le Paludisme est un exemple concret de l’engagement des autorités pour protéger la santé des populations vulnérables. Je tiens à remercier le Professeur Aliou Thiongane et son équipe pour leur travail remarquable et leur dévouement. Je suis convaincu que ces moustiquaires contribueront à améliorer la santé et le bien-être de nos concitoyens. »

Mme le préfet a en outre exhorté les populations à s’approprier de ses MII et ne pas les revendre.

Cette initiative du PNLP est un exemple concret de l’engagement des autorités sanitaires pour protéger la santé des populations vulnérables et contribuera à prévenir la propagation du paludisme dans la région.