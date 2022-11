Mauvais accueil dans les hôpitaux: Les députés exigent des sanctions sévères

Les incidents survenus à Tivaouane et Linguère ainsi que les négligences, et l’accueil réservé aux patients, dans le système de sanitaire crispent les parlementaires. Recevant avant hier en séance plénière le ministère de la Santé et de l’Action sociale, lors de l’examen de son budget 2023, les députés ont exhorté en effet Marie khemess Ngom Ndiaye à prendre des mesures nécessaires afin d’améliorer ces questions dans les structures de santé.

De l’avis de la député Aïssatou Touré, des sanctions sévères devraient être imputées aux personnels de santé qui ne respectent pas la dignité humaine. « On n’a pas besoin d’un bon plateau médical pour avoir un bon accueil au niveau des hôpitaux. Il s’agit d’un problème de comportements, Ce que j’attends de vous, c’est des sanctions à l’endroit de ces personnes qui piétinent la dignité des malades »,tonne amèrement la député de la diaspora, en invitant à mettre des études de sondage dans les hôpitaux pour noter les personnels de santé.

Pour sa part, l’honorable député Thierno Alassane Sall s’est beaucoup appesanti sur les incidents qui sont survenus dans les hôpitaux. Il trouve en effet injuste qu’en un an et un mois, deux incidents puissent se produire sans qu’on sache les causes systémiques. «A mon avis, ces incidents sont liées à un problème d’infrastructures dans nos hôpitaux », déplore le député de la coalition Aar Sénégal.

A ses yeux, l’Etat devrait être beaucoup plus regardant dans les investissements destinés à ces infrastructures. Pour preuve, un haute personnalité de ce pays, un magistrat, s’est rendu à l’extérieur, à travers une télévision, pour faire la promotion des autres hôpitaux en disant qu’il se sent beaucoup plus rassuré dans ces hôpitaux que ceux de chez lui », affirme le député de Aar Sénégal.