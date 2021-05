MBAYE BABACAR DIOUF : L’homme au gigantesque chapelet de bronze

Le plasticien sénégalais Mbaye Babacar Diouf propose une monumentale traduction artistique de son cheminement de disciple tidjane par le biais d’une exposition s’inspirant de l’intimité de la foi pour interroger les voies intérieures de la finitude pour espérer percer les mystères de la condition humaine.



Cette exposition intitulée “Perles de lumière” se présente sous la forme d’un chapelet géant en bronze sur lequel sont inscrits les 99 noms de Dieu, en “hommage à la spiritualité, voire à la voie soufie”. Cette œuvre d’une dimension extraordinaire est la seule pièce de cette exposition inaugurée vendredi dernier au Musée Théodore Monod de l’Institut Fondamental d’Afrique noire (IFAN).

Au milieu d’une salle au premier étage du bâtiment B dudit musée, la pièce imposante réussie par le plasticien brille d’un vif éclat, avec ses 700 kilogrammes de bronze brut, pour plus de cent kilos de cire d’abeilles. Elle est également faite de charbon de bois, de plâtre, d’acide pour le moulage des cent perles aux écritures en relief sur un socle assez sombre au fond vert, couleur de l’islam, avec en emblèmes éternels les noms de Dieu inscrits en calligraphie arabe. Au total, une quinzaine de personnes ont travaillé pendant deux ans à la réalisation de ce chapelet impressionnant dans la forme comme dans le fond, explique l’artiste.

Mbaye Babacar Diouf a accès aux secrets du “wird” tidjane depuis 2007, par l’intermédiaire de Serigne Habib Sy, fils de feu Serigne Mansour Sy “Borom Daara J”, une étape essentielle de la trajectoire spirituelle de ce fervent musulman et adepte tidjiane, du nom d’une branche de l’islam soufie principalement pratiquée au Sénégal.

Pour l’artiste, cette œuvre est la traduction de la somme des multiples interrogations nourries depuis 2014 sur “les signes, les symboles, les formes, la spiritualité”, en complément de sa démarche esthétique. Il dit ressentir l’impression d’avoir ainsi relevé “un défi artistique et esthétique, compte tenu de l’envergure du projet, de son coût économique et de la dimension spirituelle et mystique de l’objet exposé.

Mbaye Babacar Diouf a été médaillé d’argent aux VIIIes Jeux de la Francophonie à Abidjan en Côte d’Ivoire, en 2017. Son exposition qui parle essentiellement à un public musulman est à voir jusqu’au 10 mai prochain au musée de l’IFAN, à Dakar.