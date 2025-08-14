Mboro : Le domicile d’une gérante d’hôtel braqué, 8 millions de FCfa emportés

Partager Facebook

Dans la nuit du 11 au 12 août 2025, un commando armé a attaqué la maison d’Élisabeth Mbengue, gérante de l’hôtel «Chez Koga» à Mboro. Le butin, 8 millions de FCfa et un 4×4 emportés, après une opération menée avec méthode et violence.

Ce braquage spectaculaire a eu lieu à Mboro, dans la zone des Niayes, vers 3H du matin. Selon le récit de L’OBS, un groupe d’individus cagoulés, armés de fusils, machettes et autres outils, a pris pour cible le domicile d’Élisabeth Mbengue, commerçante et gérante de l’hôtel «Chez Koga». Connaissant visiblement bien les lieux, les malfaiteurs avaient soigneusement préparé leur coup. Selon les informations de L’Observateur, ils ont commencé par désorienter la caméra de surveillance afin d’éviter toute identification.

Certains ont escaladé le mur d’enceinte pour pénétrer dans la cour, tandis que d’autres sécurisaient les alentours. La porte principale a été défoncée, réveillant les occupants. Ces derniers, tentant de fuir, ont été stoppés net par des tirs de sommation. Les huit membres de la famille ont été neutralisés, puis enfermés dans une pièce, permettant aux braqueurs de fouiller méthodiquement la maison.

Ne trouvant rien d’important à emporter, ils se sont tournés vers la propriétaire et, sous la menace d’un pistolet, l’ont contrainte à remettre le contenu de son coffre : 8 millions de FCfa, destinés à un versement à la SOBOA à Dakar. Le butin ne s’est pas arrêté là. Les assaillants ont également pris les clés d’un 4×4 gris appartenant à Victorien Tendeng, chef de famille. Après l’avoir ligoté, ils l’ont placé dans la malle du véhicule et l’ont conduit hors de Mboro avant de l’abandonner et de disparaître dans la nature.

Alertée, la Brigade territoriale de Mboro a rapidement dépêché une équipe pour procéder aux constatations. Les victimes, choquées, présentaient, pour certaines, des blessures nécessitant une évacuation à l’hôpital. Une enquête a été ouverte pour identifier et arrêter les auteurs de ce cambriolage violent.