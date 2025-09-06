Uploader By Gse7en
Mbour : 5 personnes d’une même famille tuées dans un accident

6 septembre 2025 Faits divers

 Un terrible accident s’est en effet produit ce vendredi à la sortie de la commune de Mbour, précisément à  hauteur de Keur Balla Lo. Cinq personnes ont perdu la vie sur le lieu du drame.
Les victimes sont toutes originaires de Thiadiaye. Il s’agit d’une mère de famille, de deux de ses enfants, d’un vacancier et du beau-frère du mari de la défunte.
D’après les sources, un camion en provenance de Kaolack est violemment entré en collision avec un véhicule particulier. Les secours et les forces de l’ordre sont actuellement sur place pour évacuer les victimes et réguler la circulation.

