Mbour : le fils d’un haut fonctionnaire en prison pour viol

I.Touré, 18 ans, fils d’un haut responsable de l’administration sénégalaise, a été placé sous mandat de dépôt à la prison de Mbour depuis mardi. Il est poursuivi pour viol sur une adolescente de 14 ans.

Dans son édition de ce vendredi 3 octobre, L’Observateur révèle que l’affaire a éclaté en septembre, après que les parents de la jeune Nd.S. ont remarqué des changements physiques inquiétants chez leur fille, ainsi que des absences fréquentes de la maison. Interrogée, l’adolescente a fini par révéler qu’elle entretenait une relation amoureuse avec I. Touré et avoir eu avec lui, à plusieurs reprises, des relations sexuelles.

Alertée, la famille de I. Touré aurait tenté des pourparlers avec la famille de la victime pour trouver un consensus. Cependant, l’affaire est remontée au procureur du Tribunal de grande instance, qui s’est saisi du dossier et a ordonné l’ouverture d’une enquête confiée au commissariat urbain de Diameguène, poursuit la même source.

Le quotidien du Groupe futurs médias signale que le mis en cause, entendu par les enquêteurs, a reconnu avoir eu des relations intimes répétées avec la mineure, mais il a nié toute contrainte, parlant de rapports consentis. Une version que la jeune fille aurait contestée, affirmant avoir été victime de viol.

Au terme de sa garde à vue, I. Touré a été déféré devant le parquet et placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour, en attendant la suite de la procédure judiciaire, complète L’Observateur.