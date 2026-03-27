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SAPEUR

Médina : un monte-charge s’effondre sur un écolier

27 mars 2026 Société

Un accident mortel est survenu sur le chantier d’un immeuble de six étages (R+6), situé à l’intersection des rues 45 et 34 de la Médina.

Alors que des ouvriers acheminaient des briques vers le sixième étage, le monte-charge a cédé à la suite de la rupture de son câble de rotation. Selon Libération, qui relaie l’information, l’appareil et son chargement se sont alors renversés sur un groupe d’écoliers qui passaient au pied de l’édifice. Un jeune garçon de 11 ans, P.S. Sène, a été tué sur le coup, tandis que ses camarades ont réussi à s’échapper de justesse.

À la suite de ce drame, les cinq ouvriers responsables de la manœuvre ont été interpellés par le commissariat de la Médina, puis déférés au parquet de Dakar pour homicide involontaire, signale la même source.

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