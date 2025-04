Meurtre à la Cité Atepa : Un garçon de 21 ans poignardé à mort par son colocataire

Partager Facebook

Dimanche dernier, vers 13h, Fallou S. et M. Wane, deux locataires se rendent à la plage de la localité pour profiter de la brise marine. Ils décident ainsi de se tester et engagent une partie de lutte traditionnelle. Fallou use d’une prouesse technique de lutte et inflige une spectaculaire défaite à son adversaire ; une chute retentissante qui a été immortalisée par la magie des téléphones portables des spectateurs.

Il publie la vidéo de la chute en statut sur son téléphone et se moque de Wane

Joyeux, Fallou se procure la vidéo de la belle chute et la publie en statut sur son téléphone portable. Il se glorifie de sa victoire et se moque de son colocataire-Wane. Piqué au vif, celui-ci élève la voix contre Fallou et le somme d’arrêter son numéro. Il se défoule sur celui-ci et le somme de supprimer la vidéo en question de son téléphone portable.

Wane s’emporte contre Fallou et somme celui-ci de supprimer la vidéo

Fallou envoie promener Wane et continue ses railleries. Ce dernier hausse le ton et revient à la charge. Sans succès. Il s’empare d’un encensoir en argile et fracasse la tête de Fallou avec. Une rixe éclate entre les deux colocataires. Fallou prend un couteau et poignarde son antagoniste au niveau de la clavicule droite. Affaibli par la forte hémorragie, Wane perd des forces et lâche du lest. Il s’affale brusquement au sol et commence à se vider de son sang.

Il écrase un encensoir sur la tête de Fallou, ce dernier le tue d’un coup de couteau

Alertés par les cris de détresse, des gens débarquent et volent au secours du jeune garçon. Ils l’embarquent à bord d’un véhicule et l’évacuent à l’hôpital. Hélas, l’adolescent succombe à ses blessures. Informés, des agents de terrain du commissariat d’arrondissement de Golf Sud se rendent sur les lieux et interpellent le présumé meurtrier. Interrogé sur l’arme du crime, le jeune peintre déclare l’avoir jetée dans les parages après son forfait.

L’arme du crime introuvable, Fallou déféré devant le parquet pour meurtre

Placé en garde à vue, Fallou S. a été présenté, hier, devant le parquet du tribunal de grande instance de Guédiawaye. Le peintre est poursuivi pour meurtre par usage d’arme blanche. Le corps sans vie a été déposé à la morgue de l’hôpital pour les besoins d’une autopsie.