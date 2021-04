Microfinance Islamique – PROMISE à Baba Garage : 200 millions sur la table

Le Coordonnateur national du Programme de Développement de la Microfinance Islamique au Sénégal (PROMISE) était ce jeudi 22 avril 2021 à Baba Garage pour discuter avec les femmes, les jeunes sur le programme de microfinance islamique au Sénégal.

Il s’agissait, selon Mme Fatou Diane Guèye, de remettre un lot de 10 motos Jakarta, de 10 congélateurs mais aussi de la signature d’une convention de financement de projets de 200 millions avec une institution locale de microfinance.

La visite du Coordonnateur national du PROMISE dans la localité de Baba Garage s’inscrit dans le cadre de la caravane de sensibilisation et d’information sur la promotion de la microfinance islamique au Sénégal. Il s’agissait également, selon Mme Fatou Diane Guèye, une occasion de présenter ce programme aux chefs religieux.

L’objectif de ce programme dira-t-elle, est de “créer une industrie de la micro finance islamique durable qui contribuera au développement socioéconomique du Sénégal grâce à l’inclusion de petits et micro entrepreneurs générant plus d’emploi, une activité accrue et des moyens de subsistance améliorés en se concentrant sur des chaines de valeur de l’agriculture et des services qui élargiront la création d’emplois“.