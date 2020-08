Mineure kidnappée et violée : Les mis en cause écroués

Rebondissement dans l’histoire de cette mineure âgée de 13 ans qui a été contrainte à se prostituer dans une baraque de la cité « Imbécile », après son enlèvement à Yoff. En effet, informe Libération, les deux acteurs de cette sordide affaire en l’occurrence L. Baldé et Nd. S. Ndiaye ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, corruption de mineure, séquestration, proxénétisme mais aussi pédophilie et viol pour le premier. Le dossier a été confié au juge du 3e cabinet, Hassan Thioune.