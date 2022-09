Ministère de l’environnement : Abdou Karim Sall fait le buzz , le jour-j de passation

Le Ministre Abdou Karim Sall a fait parler de lui lors de la passation de service avec son remplaçant au ministère de l’Environnement et du Développement Durable. L’actuel maire de Mbao, à qui on a offert en cadeau le Coran, a improvisé une petite conférence religieuse. Un geste qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Comme quoi tous les ministres de Macky ne sont pas nuls quand il s’agit de connaitre leur religion. Ecoutez AKS réciter le Coran.

A la suite du dernier remaniement ministériel, Abdou Karim Sall, ministre de l’Environnement et du développement durable sortant, a quitté ses fonctions et a été remplacé par Alioune Ndoye, l’ancien ministre de la Pêche. La cérémonie de passation de services a eu lieu hier matin au ministère de l’Environnement. C’est la fin d’une époque. Abdou Karim Sall a passé hier le témoin à Alioune Ndoye, au ministère de l’Environnement et du développement durable. Face à l’ex-ministre de la Pêche, Abdou Karim Sall a dressé son bilan : «après trois années et cinq mois à la tête du ministère de l’Environnement et du développement durable, je laisse la conduite des affaires à M. Alioune Ndoye, un collègue et frère», a dit dans son discours, M. Sall, lors de la cérémonie de passation de services qui s’est tenue hier dans les locaux du ministère de l’Environnement et du développement durable.

Considérant la cérémonie de passation de services comme «un moment fort et riche en enseignements», Abdou K. Sall souligne que «les hommes passent et les institutions demeurent». «Un regard rétrospectif permet de mesurer tout le travail que nous avons abattu. Nous avons fait des visites dans toutes les régions du Sénégal pour matérialiser la vision de son excellence le Président Macky Sall. Dans la même période, nous avons adopté la loi sur le plastique, la loi sur la biosécurité, ainsi que le nouveau Code sur l’environnement qui sera bientôt sur la table de l’Assemblée nationale. Dans la même dynamique, nous pouvons citer le classement historique de neuf forêts, la création de plusieurs aires marines communautaires protégées dont celle de Gorée.» Abdou Karim Sall enchaîne : «Le programme Xëyu ndaw ñi est devenu une réalité au ministère de l’Environnement et du développement durable, et permettra de matérialiser l’ambitieuse initiative de son Excellence le président de la République, le Pse vert.»

En écho, Alioune Ndoye poursuit : «Ma reconnaissance et ma gratitude vont à son Excellence le Président Macky Sall qui m’a renouvelé sa confiance en me nommant sur proposition du Premier ministre, à la tête du ministère de l’Environnement, du développement durable et de la transition écologique.» Il promet de se battre davantage dans un secteur menacé par des changements climatiques. «Mon engagement indéfectible ne fera jamais défaut pour honorer ces nouvelles charges, après le ministère des Pêches et de l’économie maritime», promet le nouveau ministre de l’Environnement. «Je mesure avec fierté, l’importance de ce département transversal dont les missions sont à la hauteur des efforts attendus par toute l’humanité. Je suis conscient des nombreux défis de l’heure.

Et je demeure persuadé qu’ensemble, nous les relèverons avec brio», avance-t-il. «De mon côté, je ne ménagerai aucun effort pour répondre aux multiples attentes et préoccupations de tous les acteurs du secteur de l’environnement», soutient M. Ndoye avant d’en appeler à «l’œuvre collective» dans l’atteinte «des objectifs fixés par le Président Macky Sall».