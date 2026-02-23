Mise au point de Softcare SN concernant la récente publication de LERAL

Partager Facebook

La Direction de Softcare SN souhaite apporter les précisions suivantes concernant les éléments mentionnés dans l’article publié par LERAL:

1. Qualité et conformité des produits

L’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP), à l’issue de son inspection, a constaté que les produits de la société sont conformes aux normes en vigueur et peuvent être normalement commercialisés sur le marché.

Depuis de nombreuses années, Softcare applique les standards largement reconnus dans l’industrie européenne des produits d’hygiène, notamment ceux de l’EDANA, et procède à des évaluations rigoureuses concernant différentes substances susceptibles d’avoir un impact sur la santé humaine et l’environnement, y compris, sans s’y limiter, les métaux lourds, les substances fluorescentes et le formaldéhyde.

Les produits commercialisés au Sénégal ont également fait l’objet de tests réalisés par des laboratoires internationaux reconnus tels que SGS et GALAB. L’ensemble des indicateurs de qualité et de sécurité est conforme aux exigences applicables.

2. Attaques infondées

Face aux actes de diffamation, aux accusations malveillantes ainsi qu’à la diffusion de rumeurs infondées visant la Société et ses produits sur les réseaux, notre Société se réserve le droit d’engager toute action judiciaire nécessaire afin de préserver ses droits et intérêts légitimes, et d’exercer toute poursuite en responsabilité contre les personnes concernées.

3. Précisions relatives aux déclarations sur la sécurité des produits

Pour l’instant, aucune base scientifique ne permet de qualifier les produits Softcare d’« impropres à la consommation » ou « inadaptés à l’usage », et aucune autorité compétente n’a rendu de conclusion définitive à ce sujet.

Softcare coopére pleinement et en toute transparence avec les services de l’État et la Représentation nationale parlementaire, dans le cadre des procédures de vérification en cours. La seule attestation qui fait foi et qui confirme la qualité et la sécurité de nos produits est la déclaration écrite publique du 16 décembre 2025, émanant de la Direction Générale de l’Autorité de Réglementation Pharmaceutique et notifiant aux pharmaciens du Sénégal que nos produits sont conformes. Aussi, ils sont normalement en vente dans les lieux précédents de notre réseau de distribution, pour et à la satisfaction de notre clientèle que nous tenons à rassurer à tout instant, de ce que leur santé est protégée par Softcare et continuera de l’être. Au Sénégal, comme dans plus de trente autres pays africains où nous sommes présents.

4. Engagement en faveur de l’accessibilité des produits d’hygiène

Depuis plusieurs années, Softcare s’engage à produire au Sénégal des produits d’hygiène fiables et accessibles en termes de prix, contribuant ainsi à une meilleure démocratisation de l’accès à l’hygiène.

Cependant, en tant qu’acteur majeur du marché, cette position peut parfois susciter des dynamiques concurrentielles accrues et, nous n’hésitons pas à le dire, tenant de pratiques déloyales.

Softcare demeure engagée “pour les Sénégalaises et avec les Sénégalaises”.

Aussi, au titre de notre droit de réponse reconnu par la loi sénégalaise et le Code de la presse, nous vous enjoignons de bien vouloir publier la présente en son entièreté, dans les mêmes forme et emplacement que votre article, dont nous réfutons totalement les allégations.



Le 20 février 2026

SOFTCARE SN COMPANY LIMITED

SUARL

La Directrice Générale