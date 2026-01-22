Mission de Planet Smart City au Sénégal : Un Pas Vers le Développement du Logement

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Secrétaire d’État chargé du Logement a reçu une mission de Planet Smart City, un promoteur immobilier italien, les 20 et 21 janvier 2026. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique visant à améliorer le secteur du logement au Sénégal.

La première étape de cette mission a consisté en une rencontre fructueuse entre les représentants de l’État sénégalais et l’équipe de Planet Smart City. Ces discussions ont permis de mettre en lumière les structures respectives ainsi que les projets et programmes en cours. Cette collaboration pourrait ouvrir la voie à des investissements significatifs dans le secteur du logement, un domaine crucial pour le développement socio-économique du pays.

La seconde étape a été une visite sur site, particulièrement dans la région de Thiès. La délégation, conduite par Mbaye Diop, conseiller technique n°1 de Monsieur Momath Talla Ndao, a été chaleureusement accueillie par le Gouverneur de la région de Thiès avant de se diriger vers le site de construction de logements géré par l’entreprise Moct’Art à Fandène. Cette visite de chantier a offert aux partenaires italiens l’opportunité d’évaluer les possibilités de collaboration pour un investissement à grande échelle, essentiel pour répondre à la demande croissante de logements au Sénégal.

La troisième et dernière étape s’est tenue autour d’un dîner pour la signature d’un protocole d’accord entre Planet Smart City et les différentes directions rattachées au cabinet du Secrétaire d’État au Logement.

Les échanges ont généré des pistes de synergies intéressantes, s’inscrivant pleinement dans la dynamique de développement envisagée par l’État sénégalais. L’engagement de Planet Smart City envers des solutions innovantes et durables est en phase avec les aspirations locales, promettant ainsi une coopération bénéfique pour les deux parties.

Cette mission marque un tournant dans le secteur du logement au Sénégal et ouvre la voie à des perspectives prometteuses, renforçant ainsi les relations bilatérales entre le Sénégal et l’Italie. L’espoir est de voir rapidement se concrétiser les projets discutés, au bénéfice des populations locales en quête de logements dignes et accessibles.