Modification du code électoral : “On se focalise trop sur le pouvoir qui est une exclusivité divine” (Diomaye Faye)

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Face aux interrogations suscitées par la publication des avant-projets de réforme du code électoral, le président Bassirou Diomaye Faye a tenu à s’expliquer. Dans un contexte politique encore sensible, le chef de l’État assume une démarche qu’il présente comme volontaire, transparente et fidèle aux engagements pris devant les Sénégalais. D’emblée, il a tenu à relativiser les critiques autour de cette initiative.

« Nous aurions pu ne pas publier ces avant-projets de loi, et les Sénégalais ne nous en auraient pas tenu rigueur », a-t-il déclaré. Pour lui, cette publication procède avant tout d’une volonté politique claire : associer les citoyens à un processus de réforme qui touche au cœur du système démocratique. “On se focalise trop sur le pouvoir qui est une exclusivité divine” dit-il

Le président rappelle que cette dynamique s’inscrit dans le prolongement du programme sur la base duquel il a été élu. Un programme qui prévoyait notamment un dialogue national sur le système politique et les assises de la justice. « À partir du moment où c’est une conviction, nous avons engagé un processus inclusif », a-t-il expliqué.

Ce processus s’est matérialisé par la mise en place de comités techniques composés notamment de magistrats, chargés de travailler sur les textes. Ces travaux ont ensuite été consolidés à travers une fusion des différentes contributions, suivie d’un travail de relecture pour en garantir la conformité avec les conclusions du dialogue.

Toutefois, Bassirou Diomaye Faye reconnaît que certaines orientations relèvent directement de sa responsabilité. « Il y a des choses qui engagent le Président de la République en premier chef », a-t-il affirmé, tout en rejetant toute idée de manœuvre dilatoire. Son objectif, dit-il, c’est d’avoir « les meilleurs textes possibles ».C’est dans cette logique qu’il dit avoir choisi de rendre publics les projets, en appelant les Sénégalais à se les approprier.

« Maintenant que les projets sont là, le contenu est important », insiste-t-il, le Pr. Faye invite à un débat de fond plutôt qu’à des procès d’intention. Sur le fond justement, plusieurs avancées sont mises en avant. Le président évoque notamment l’introduction du bulletin unique, une revendication ancienne dans le débat électoral sénégalais. Il cite également l’amélioration de l’accès au fichier électoral, avec des mécanismes de révision plus permanents.

Autre point clé, le renforcement du rôle de la Commission nationale indépendante, qui devrait récupérer certaines prérogatives jusque-là exercées par l’administration, notamment la Direction générale des élections. Une évolution présentée comme une réponse aux suspicions récurrentes de l’opposition, souvent critique à l’égard du rôle du ministère de l’Intérieur dans l’organisation des scrutins.

Pour le Président Bassirou Diomaye Faye, ces réformes constituent une véritable « révolution » en matière de transparence électorale. Elles visent à prévenir les crises qui ont marqué les précédentes échéances électorales, parfois au prix de violences humaines lourdes.