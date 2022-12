Nabou Dash à Adji Sarr : « Tu as accepté d’être manipulée, Sonko détient la vérité »

Après la confrontation entre Adji Sarr et Ousmane, Nabou Dash donne son avis et sort la sulfateuse contre l’ex masseuse de Swwet Beauté.

Sur sa page Facebook, elle écrit ceci : « Adji reviens sur terre, tu as accepté d’être manipulée, de te faire parler. Et dans ce cas, même si tu as raison, les gens ne vont plus te croire », a fait savoir Nabou Dash à Adji Sarr.

« Reviens à la raison. Ce n’est pas avec tes propos vulgaires que tu auras gain de cause. N’oublie surtout pas que 14 jeunes sénégalais ont perdu la vie, dans cette histoire. Je fais partie des gens qui veulent être édifies sur cette situation. Mais, la manière dont les choses déroulent, je peux jurer que Ousmane Sonko détient la vérité. Je suis désolée de te le dire », a-t-elle posté.

Avant d’ajouter : « Si un homme m’abuse une fois, Je vais plus le laisser faire une deuxième fois. Il n’y a pas de viol. » Aujourd’hui, dit-elle, tu es en train de te ridiculiser, Arrêter d’écouter les gens qui disent de foncer. Tu vas tout droit vers le mur…. »