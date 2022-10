« Nemekou Tour »: Thérèse Faye « Ousmane Sonko est dans la dans la diversion et la provocation »

L’administratrice du Fongip est sorti de son mutisme aprés un long moment de silence. Selon les informations , Thérèse Faye considère le « Nemekou Tour » de Ousmane Sonko comme une provocation mais aussi un moyen de diversion et de provocation sur l’Etat du Sénégal. Selon le journal « Le Quotidien » La mairesse de Diarrère voit Sonko dans la victimisation alors qu’il sait bel et bien qui l’attend.

Selon Thérèse Faye, les Sénégalais comprennent maintenant la démarche de ce leader du Pastef « Nous ne sommes pas surpris de le voir précipiter son tour du pays, pour faire oublier son dossier avec Adji Sarr dont la presse a recommencé à parler. Son jeu est compris de tout le monde : verser dans la provocation et se positionner en victime, comme d’habitude. Il devra se rappeler toutefois que ce pays a des lois à respecter par tout le monde. Et les garants de ces lois savent quoi faire et quand », déclare-t-elle.

En résumé la maire de Diarrère, n’a pas été tendre avec le leader du Pastef, selon elle , Ousmane Sonko joue avec le coté emotif des senegalais mais son jeu est compris de tout le monde », a-t-elle avancé.

Cette tournée est pour Sonko de verser dans la provocation et se positionner en victime, comme d’habitude. Il devra se rappeler toutefois que ce pays a des lois à respecter par tout le monde. Et les garants de ces lois savent quoi faire et quand » a fait savoir mairesse de Diarrère.