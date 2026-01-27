Nouvelle inculpation pour Soya Diagne

Partager Facebook

L’homme d’affaires Soya Diagne a été extrait de sa cellule de la prison de Rebeuss ce lundi. Sur instruction du procureur de la République, il a été présenté au parquet dans le cadre de nouvelles plaintes pour abus de confiance et escroquerie, distinctes de la procédure pour laquelle il est déjà détenu depuis octobre dernier pour diffusion de fausses nouvelles, renseigne la même source.

Le journal rappelle que la première plainte, déposée par Souleymane Bâ Diallo, concerne la livraison de lait en poudre d’une valeur de 23,9 millions de francs CFA en 2016. Après un acompte de 5 millions, deux chèques remis par le mis en cause sont revenus impayés.

La seconde émane de Mouhamadou Seck. Elle porte sur une commande de 400 cartons de café effectuée en 2017 pour un montant de 10,4 millions. Après un versement initial de 1,4 million, le chèque du reliquat de 9 millions est également revenu impayé pour défaut de provision.