OFNAC : désormais, les nominations se feront par appel à candidatures

L’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) s’apprête à entrer dans une nouvelle ère de gouvernance, avec un projet de loi en cours de préparation visant à réformer en profondeur son fonctionnement.

Selon le professeur Sidy Alpha Ndiaye, ministre-conseiller juridique et directeur de cabinet adjoint du président de la République, le mode de désignation des membres de l’institution connaîtra une réforme notable : les futurs membres seront désormais nommés à la suite d’un appel à candidature.

Invité de l’émission Point de Vue sur la RTS, le professeur Ndiaye a précisé que cette méthode s’inscrit dans une volonté de rupture et de transparence de la part du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. « Tous les membres de l’OFNAC seront nommés à la suite d’un système d’appel à candidature », a-t-il annoncé. Et d’ajouter : « Récemment, on a aussi constaté que le collège à l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a été nommé sur la base d’appel à candidature. »

Pour le juriste, cette nouvelle orientation témoigne d’une volonté d’inclusivité dans la gestion des affaires publiques. « La démarche qui est celle du président de la République est celle d’une démarche inclusive, » a-t-il déclaré. Et de souligner : « Il aurait pu décider seul, fort de sa majorité. Il ne l’a pas fait. Pourquoi ? Parce que les règles du jeu politique sont des règles qui s’imposent à tout le monde, et il est normal que tout le monde en discute. »

Cette réforme, si elle est menée à terme, pourrait contribuer à renforcer la légitimité et la crédibilité de l’OFNAC, en instaurant des critères de sélection plus transparents et ouverts au public, dans la lutte contre la corruption au Sénégal.