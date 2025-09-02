Omar Saliou Lô présente son livre : « Le rôle de la CEDEAO : dans la gestion des conflits en Afrique de l’Ouest », ce jeudi à Paris

« Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des conflits en Afrique de l’Ouest ». Tel est le titre de l’ouvrage qui porte la signature de M. Omar Saliou Lô, brillant expert en relations internationales et professionnel chevronné du transport-logistique. Il sera présenté au public ce jeudi 04 septembre. Ainsi, le natif de Guédiawaye et originaire de Keur Mbarick (Louga), y aborde,entre autres thèmes, les questions relatives à la sécurité, à l’unité et à la gestion des crises multiformes qui secouent l’espace communautaire. L’auteur de l’ouvrage n’est pas ainsi en terrain inconnu. M. Lô est l’un des porte-étendards du Parlement de la CEDEAO qui a son siège à Abuja,au Nigéria.

Au niveau de cette institution parlementaire, il abat un travail de titan salué par ses proches collaborateurs. Ce livre de 262 pages édité par l’Harmattan, est une recherche scientifique qui sera, nous en sommes sûrs, un véritable bréviaire pour nos gouvernants dont les États souvent en proie à de violents conflits qui se révélent être des freins à l’accomplissement de leur destin. En ce sens, l’auteur n’a pas hésité à proposer non seulement des réformes nécessaires pour contrer les différentes crises sévissant dans l’espace communautaire mais, également des pistes à suivre pour une CEDEAO des peuples.

Ça promet…