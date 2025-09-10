Uploader By Gse7en
Omart City : 3 ans ferme requis contre Abdoulaye Guissé

10 septembre 2025 Société

Le tribunal de Pikine-Guédiawaye a jugé hier mardi, jusqu’à tard dans la soirée, l’affaire Omart City. Lors de l’audience, plus de 200 personnes se sont à nouveau constituées parties civiles dans cette vaste affaire d’escroquerie. Au total, le tribunal s’est retrouvé avec plus de 3 000 parties civiles.

Le parquet a demandé 3 ans de prison ferme contre Abdoulaye Mamadou Guissé. Il a aussi requis 2 ans de prison ferme contre Pape Boubacar Camara, le directeur de cabinet d’Abdoulaye Mamadou Guissé, et la même peine contre Khady Faye, la fausse tante de Bassirou Diomaye Faye. Le délibéré est attendu ce 14 octobre prochain.


Pour rappel, Omart City Sénégal avait proposé des logements sociaux à des citoyens, en demandant une contribution de 5 500 ou 6 000 francs CFA par personne. Pour renforcer la crédibilité de leur projet, le président de cette organisation présentait Khady Faye comme étant un membre proche de la famille du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Lors des campagnes d’enrôlement, il la qualifiait même de tante du Président Diomaye, une stratégie destinée à rassurer les candidats.

