Orange et Canal+ fusionnent

Sauf miracle, l’opérateur leader « Orange » et le groupe audiovisuel français « Canal Plus » s’apprêteraient à fusionner leurs bouquets et leurs offres commerciales pour ne pas disparaitre du marché mondial des chaines de télévision. Ils sont concurrencés par Neflix et IPTV.

Selon nos antennes déployées sur la Tour Eiffel (Paris), il ne reste que quelques formalités techniques pour que ces deux filiales françaises installées au Sénégal finalisent leur partenariat pour ne pas dire « fusion » avant d’aller à l’assaut des consommateurs sénégalais très exigeants en matière d’audiovisuel. Justement, il a été constaté que ces deux dernières années, Canal Plus et Orange sont rudement concurrencés par de très puissantes multinationales de télécommunication. Il s’agit de Youtube, Iptv et Netflix qui proposent des bouquets regroupant des milliers de chaines de télévision, de musique et de vidéo. Des offres via internet à moindre coût ! Il est vrai qu’Orange-Sénégal semble être moins atteint par cette concurrence numérique. Parce que l’invasion de ces plateformes mondiales (Youtube, Iptv et Netflix) passe forcément par l’internet contrôlé par ce même Orange. Ce, contrairement à « Canal Plus » malmené et canalisé malgré son offre de masse (5000cfa/ formule Access) privilégiant plus les passionnés du sport (foot, basket etc.) que les adeptes de l’information générale. Justement, cette « discrimination » a poussé de nombreux clients (auditeurs et téléspectateurs) à migrer vers les applications internationales (Youtube, Iptv, Netflix etc.) dont les bouquets regroupent des milliers de chaines de télévision de l’ensemble des pays du monde.