Ouest Foire : 5 bébés retrouvés dans les ordures

Le quartier de Ouest Foire, et plus précisément la Cité Xandar 2, est devenu le symbole d’une crise sociale et humaine inquiétante. Moustapha Guèye, délégué de quartier, a tiré la sonnette d’alarme lors de sa prise de parole devant les autorités, évoquant la découverte macabre de cinq bébés retrouvés dans les ordures. Il a dénoncé une situation où l’insécurité, l’anarchie et le manque de moyens des forces de l’ordre, notamment des gendarmes, aggravent le quotidien des habitants déjà fragilisés par des conditions de vie précaires.

Selon Moustapha Guèye, l’absence de structures et de recasement suite aux déguerpissements massifs entraîne une véritable migration intérieure des populations vulnérables vers Ouest Foire, aggravant encore la saturation et l’insalubrité du quartier. Les habitants y vivent entassés, sans accès à des infrastructures de base comme les écoles, postes de santé ou espaces de loisirs, dans un climat où le désordre et le trafic de drogues sont monnaie courante.