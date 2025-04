PA : Le drogué qui a tenté de se suicider avoir tué le courtier sauvé

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Il y a eu plus de peur que de mal pour le suicidaire répondant au nom de S. Ba, qui a voulu mettre fin à ses jours en essayant de se trancher la gorge avec un couteau dans le but d’éviter d’être appréhendé par des éléments de la brigade de recherches du commissariat d’arrondissement de Golf Sud.

Quelques jours après son admission en catastrophe au service des urgences au centre hospitalier, S. Ba, s’est remis de ses graves blessures par usage de couteau au niveau de la gorge et s’est livré aux questions des policiers enquêteurs. Ainsi, il est passé aux aveux, en déroulant avec force détails les circonstances de la bagarre avec le courtier M. D. M, alias David Ndiago, dans une boutique, sise à l’unité 24 des Parcelles Assainies.

Il achète un couteau et guette la sortie de David Ndiago dans la rue

Quid de l’arme du crime ? Le mis en cause déclare avoir acheté le couteau en question dans le but de solder ses comptes avec le courtier surnommé David Ndiago. Il avoue également avoir fait le pied de grue dans les parages du domicile de celui-ci et guetté sa réapparition dans la rue. Dès qu’il est sorti, il a bondi par surprise sur son antagoniste et lui a asséné deux coups de couteau dans le dos et au niveau de la poitrine. D’où l’assassinat retenu contre lui par les enquêteurs.

Au terme de son audition sur procès-verbal, S. Ba a été présenté, jeudi dernier, devant le chef de parquet du tribunal de grande instance de Guédiawaye.

Rappel des faits

La semaine d’avant, David Ndiago, courtier, s’est disputé avec un certain, S. Ba, qui sollicitait une pièce d’argent dans une boutique. Face au refus du boutiquier, Ba, puant l’alcool, s’emporte contre le boutiquier. David Ndiago, accompagné de son épouse, entre dans la boutique, tombe sur la scène et tente de sermonner le jeune garçon. Hélas, une bagarre éclate entre les deux hommes.

Malmené par David Ndiago, Ba, ruminant sa colère, tue celui-ci de deux coups de couteau dans le but de se venger. Après son forfait, il se réfugie dans un fast-food, sis à l’unité 26 des Parcelles Assainies, où il sera localisé par un commando de police. Redoutant d’être arrêté, il tente de se suicider en essayant de se trancher la gorge. Il sera appréhendé, puis maîtrisé. Il sera évacué d’urgence à l’hôpital et sauvé in-extremis de la grande faucheuse par les blouses blanches. Heureusement qu’il s’en est sorti.