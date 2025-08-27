Uploader By Gse7en
Papa Mamadou Seck (forces spéciales) est mort

27 août 2025 Société

Papa Mamadou Seck, ancien membre du mouvement PASTEF est décédé ce mercredi 27 août 2025. Selon des proches de sa famille, il souffrait d’une maladie chronique, notamment une pathologie rénale sévère.

Papa Mamadou Seck avait été arrêté en juin 2022 dans le cadre de l’affaire dite des « forces spéciales », un groupe présumé impliqué dans des actes de terrorisme. Il avait été accusé de complot contre l’État, notamment pour des attaques projetées contre la centrale électrique du Cap des Biches.


Après son arrestation, il avait été hospitalisé au Pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec pour des raisons de santé. Il s’était évadé dans la nuit du 9 au 10 juillet 2022, avant d’être capturé à Darou Karim, près de Mbacké, après une cavale de 15 jours. Suite à l’adoption d’une loi d’amnistie, il avait été libéré en mars 2024.

