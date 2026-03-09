« Pape Cheikh me donnait de l’argent pour coucher avec moi »

À ce stade de la procédure, souligne Libération, le magistrat instructeur a déjà délivré 37 mandats de dépôt, preuve de l’ampleur de l’affaire et du nombre important de suspects impliqués. Parmi les développements récents figure notamment l’inculpation de quatre personnes interpellées à Thiès lundi dernier, venues s’ajouter à la longue liste des suspects déjà arrêtés.

L’enquête a connu un nouveau tournant jeudi, lorsque les enquêteurs ont procédé à l’arrestation d’un autre membre présumé du réseau dans la ville de Thiès, surnommée la Cité du Rail. Selon Libération, ce suspect devrait être présenté au juge ce lundi, en même temps qu’un autre individu arrêté le lendemain à Dakar, également cité dans cette affaire.

Les aveux d’un suspect nommé Saliou

Le deuxième suspect, identifié sous le nom de Saliou, aurait été confronté à des éléments techniques jugés accablants recueillis par les enquêteurs. Toujours d’après Libération, il aurait fini par passer aux aveux, reconnaissant être lui aussi un « Yoss » de Pape Cheikh Diallo et d’Ibrahima Magib Seck.