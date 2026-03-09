« Pape Cheikh me donnait de l’argent pour coucher avec moi »

Uploader By Gse7en
L’enquête judiciaire visant Pape Cheikh Diallo et ses présumés complices continue de s’étendre, révélant au fil des jours l’ampleur d’un dossier devenu tentaculaire. Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, un nouveau suspect présenté comme un « Yoss » dans cette affaire a été interpellé, portant à quarante le nombre total d’arrestations depuis l’ouverture de l’enquête.

Tout est parti d’une délégation judiciaire confiée par le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye aux éléments de la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar. Chargés de faire la lumière sur ce dossier sensible, les gendarmes ont multiplié les investigations et les interpellations.

 

À ce stade de la procédure, souligne Libération, le magistrat instructeur a déjà délivré 37 mandats de dépôt, preuve de l’ampleur de l’affaire et du nombre important de suspects impliqués. Parmi les développements récents figure notamment l’inculpation de quatre personnes interpellées à Thiès lundi dernier, venues s’ajouter à la longue liste des suspects déjà arrêtés.

L’enquête a connu un nouveau tournant jeudi, lorsque les enquêteurs ont procédé à l’arrestation d’un autre membre présumé du réseau dans la ville de Thiès, surnommée la Cité du Rail. Selon Libération, ce suspect devrait être présenté au juge ce lundi, en même temps qu’un autre individu arrêté le lendemain à Dakar, également cité dans cette affaire.

Les aveux d’un suspect nommé Saliou

Le deuxième suspect, identifié sous le nom de Saliou, aurait été confronté à des éléments techniques jugés accablants recueillis par les enquêteurs. Toujours d’après Libération, il aurait fini par passer aux aveux, reconnaissant être lui aussi un « Yoss » de Pape Cheikh Diallo et d’Ibrahima Magib Seck.

