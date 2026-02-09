Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Pape Cheikh Diallo reagit Ni avec Clara ni ami avec Racky Aidara. thumbnail

Pape Cheikh sur l’homosexualit&é : « Je ne peux plus m’en départir »

9 février 2026 Société

Face aux éléments présentés lors de sa première audition, l’animateur et présentateur télé Pape Cheikh Diallo aurait reconnu certains faits qui lui sont reprochés. « Je le fais indépendamment de ma volonté parce que c’est une habitude chez moi. Je ne peux plus m’en départir », a-t-il déclaré lors de son audition, selon Seneweb qui donne l’information.


Toujours d’après la même source, interrogé sur l’identité de ses partenaires présumés, il aurait refusé de fournir des noms. Pour sa part, Djiby Dramé aurait indiqué aux enquêteurs être au courant d’une relation entre Pape Cheikh Diallo et Doudou Lamine Dieng, présenté comme un employé du secteur bancaire.

Tags

Vérifier aussi

thumb 1260x800 69859af9971bf N2tvM4vyCB

Italie : Des « Modou-Modou arrêtés pour contrefaçon

En Italie, une opération des carabiniers de Gênes a permis de démanteler un atelier clandestin …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved