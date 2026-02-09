Pape Cheikh sur l’homosexualit&é : « Je ne peux plus m’en départir »

Partager Facebook

Face aux éléments présentés lors de sa première audition, l’animateur et présentateur télé Pape Cheikh Diallo aurait reconnu certains faits qui lui sont reprochés. « Je le fais indépendamment de ma volonté parce que c’est une habitude chez moi. Je ne peux plus m’en départir », a-t-il déclaré lors de son audition, selon Seneweb qui donne l’information.

Toujours d’après la même source, interrogé sur l’identité de ses partenaires présumés, il aurait refusé de fournir des noms. Pour sa part, Djiby Dramé aurait indiqué aux enquêteurs être au courant d’une relation entre Pape Cheikh Diallo et Doudou Lamine Dieng, présenté comme un employé du secteur bancaire.