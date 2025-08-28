Pape Mamadou Seck a récemment donné le nom de son fils à Ousmane Sonko

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le militant de Pastef Pape Mamadou Seck décédé hier, avait récemment baptisé son fils au nom de Ousmane Sonko. La révélation est faite par le Directeur régional des œuvres universitaires sociales de Thiès, Serigne Mbacké Lô.

Il écrivait, il y a moins de 5 jours sur sa page Facebook : « J’ai assisté, ce matin avec beaucoup de plaisir, au baptême du fils de notre ami et frère Papa Mamadou Seck, pionnier de Pastef Darou Mousty, un homme qui voue un amour inconditionnel à notre leader Ousmane Sonko. À ma première conversation avec le Président Sonko : il me disait avec fierté ‘’À Darou Mouhty, j’ai mon petit frère et ami : Papa Mamadou Seck’’ ».

Poursuivant, il relate : « Cet homme a payé le prix fort de son engagement, subissant près de deux années d’emprisonnement injuste, victime d’une répression aveugle qui allait jusqu’à le qualifier de “terroriste”. Aujourd’hui, il réaffirme son ancrage indéfectible au projet en donnant à son fils le nom d’Ousmane Sonko. Un geste fort, un symbole vivant de loyauté et de conviction. Qu’Allah prête longue vie à notre fils Ousmane Sonko Seck, qu’Il protège ses parents et fasse de lui un patriote qui perpétuera, avec encore plus de force et de grandeur, le combat de son père et de son illustre homonyme ».