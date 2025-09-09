Parcelles Assainies : Un homme retrouvé mort dans une auberge

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un drame s’est produit hier, lundi, aux Parcelles Assainies, unité 6. Daouda Traoré, un jeune homme de 23 ans originaire de Thiaroye, a été retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses à l’auberge « Lambaye ».

Selon L’Observateur, les faits se sont déroulés vers 5h30 du matin. Alertés, les éléments du commissariat de Golf Sud et les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux, où ils ont découvert le corps du défunt, étendu sur le dos, saignant du nez et de la bouche.

Identifié grâce à son passeport et aux témoignages de son ami L. Barro et de sa partenaire S. Ba, Daouda Traoré aurait succombé après avoir avalé une substance suspecte. D’après le récit de S. Ba, âgée de 32 ans, il aurait commencé à tousser violemment puis à vomir du sang avant de s’effondrer.

Prise de panique, elle alerta le gérant de l’auberge et l’ami du défunt. Les secours arrivés sur place n’ont pu que constater le décès. Le corps a été acheminé à la morgue de l’hôpital Dalal Jamm, où une autopsie a été ordonnée par le procureur de la République.