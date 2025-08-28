Parcelles : Une femme arrêtée avec 100 g de haschisch

La Brigade des Stupéfiants de la Police nationale a mené une opération fructueuse au croisement 22 des Parcelles Assainies, à Dakar. Une femme a été interpellée en possession d’une plaquette de haschisch d’un poids de 100 grammes.

Selon la Police nationale, cette arrestation s’inscrit dans le cadre d’une enquête en cours visant un réseau de trafic de stupéfiants opérant dans la capitale. En plus de la drogue, les enquêteurs ont saisi la somme de 315 000 FCFA ainsi que d’autres éléments de preuve pouvant étayer les investigations.

La mise en cause a été placée en garde à vue, en attendant son déferrement devant le parquet.