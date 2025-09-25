Uploader By Gse7en
Parti socialiste : le Sen convoqué en réunion samedi

25 septembre 2025 Rewmi.com


Aminata Mbengue Ndiaye a convoqué une réunion du Secrétariat exécutif national le samedi 27 septembre à partir de 10 heures précises à la Maison Léopold Sédar Senghor. La réunion élargie aux anciens et nouveaux élus nationaux ainsi qu’aux membres de la commission spéciale de relance, selon nos informations, porte sur la vie du parti, la vie politique nationale et l’actualité. En tout cas, c’est le 29 que le tribunal va trancher le différend qui les oppose à leurs camarades.

