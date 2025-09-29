Parti socialiste : Victoire pour Aminata Mbengue Ndiaye

Partager Facebook

justice a rendu son verdict ce lundi 29 septembre 2025, concernant l’action en justice menée par l’Initiative pour la Refondation du Parti Socialiste. Ce mouvement remettait en cause devant le tribunal la légitimité de l’équipe dirigée par Aminata Mbengue, secrétaire générale intérimaire depuis juillet 2019.

Dans son ordonnance, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Dakar a déclaré « nulle la procédure pour irrégularité de fond ».

Auparavant, le tribunal avait rejeté l’exception d’incompétence, qu’il a jugée « mal fondée ». Quant à la fin de « non-recevoir » soulevée en raison de l’absence de personnalité morale des demandeurs, rapporte la Rfm, elle a été requalifiée par le juge en « cause de nullité pour irrégularité de fond », ce qui a finalement entraîné l’annulation de l’ensemble de la procédure.