Partis se baigner, jamais revenus : le double drame de Tivaouane Peulh

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La Brigade de Proximité de Tivaouane Peulh a été saisie de deux découvertes macabres survenues à moins de 48 heures d’intervalle sur la plage de la localité. Deux jeunes hommes, B. KÉBÉ, 21 ans, et B. NIANG, 23 ans, ont perdu la vie par noyade présumée. Le procureur de la République, chef du parquet de Rufisque, Cheikh Diakhoumpa, a été informé des faits.

Premier drame : la découverte du corps de B. KÉBÉ

Le samedi 6 septembre 2026, vers 17 heures, B. KÉBÉ, 21 ans, mécanicien de profession, quitte le domicile familial pour se rendre à la plage. Il ne rentrera jamais.

Le lendemain, dimanche 7 septembre 2026, des riverains découvrent son corps sans vie au bord de la plage de Tivaouane Peulh, à hauteur de la Cité Apix.

Alerté, son père, M. KÉBÉ, se rend immédiatement sur les lieux pour s’enquérir de la situation. Sur place, il constate que le corps de son fils est allongé au bord de la mer, dans l’attente de l’arrivée des services compétents.

La Brigade de Proximité de Tivaouane Peulh est avisée le 7 septembre 2026 à 8 heures 05. Les hommes de la brigade alertent aussitôt les sapeurs-pompiers de Keur Massar avant de se transporter sur les lieux.

Une réquisition à personne qualifiée est établie et adressée aux autorités sanitaires compétentes, aux fins de procéder aux constatations médico-légales et de déterminer les causes et circonstances exactes du décès.

Le corps, ainsi que la réquisition, sont remis aux sapeurs-pompiers pour être transportés et déposés à l’hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff (ex-CTO).

Second drame : la découverte du corps de B. NIANG

Le même jour, 6 septembre 2026, vers 17 heures, B. NIANG, 23 ans, ferrailleur demeurant à Tivaouane Peulh, quartier Arafat, se rend à la plage en compagnie de son petit frère, M. NIANG. Ce dernier rentre seul : B. NIANG ne reviendra pas au domicile familial.

Le lendemain, 7 septembre 2026, vers 10 heures, des riverains découvrent son corps sans vie sur la plage de Tivaouane Peulh.

Informé, son petit frère, M. NIANG, se rend immédiatement sur les lieux. Il constate que le corps de son frère est allongé au bord de la mer.

La Brigade de Proximité de Tivaouane Peulh est avisée le 7 septembre 2026 à 10 heures 05. Comme pour le premier cas, les sapeurs-pompiers de Keur Massar sont alertés avant que les gendarmes ne se transportent sur les lieux.

Une réquisition à personne qualifiée est établie et adressée aux autorités sanitaires compétentes, aux fins de procéder aux constatations médico-légales et de déterminer les causes et circonstances exactes du décès.

Le corps, ainsi que la réquisition, sont remis aux sapeurs-pompiers pour transport et dépôt à l’hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff (ex-CTO).

Dans les deux dossiers, le procureur de la République près le parquet de Rufisque, Cheikh Diakhoumpa, a été informé des faits. Les circonstances exactes des deux décès restent à déterminer par les autorités sanitaires compétentes, dans l’attente des résultats des constatations médico-légales.