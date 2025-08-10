Pikine/Technopole : Une fille de 4 ans échappe à un viol

Partager Facebook

Un agent des Eaux et forêts a déjoué une tentative de viol d’une fille de 4 ans par un jeune plombier, qui traîne une déficience mentale et suit un traitement au centre hospitalier psychiatrique, situé à proximité de la africaine de raffinage Société de Mbao, en banlieue dakaroise.

La fille était auparavant portée disparue durant la journée du mardi 5 août dernier. Ses parents sonnent le tocsin et engagent des recherches dans les coins et recoins de la localité. Sans pour autant retrouver la petite. Ils alertent aussi la police locale et mettent à contribution des bonnes volontés dans la grande battue.

Un agent voit un individu avec la petite dans les buissons du Technopôle et intervient

Pendant que les investigations s’intensifient dans le quartier et ses environs pour retrouver la môme, un drame se joue très loin de la bourgade, précisément dans les locaux du Technopôle de Pikine. Il s’agit d’un homme identifié plus tard comme S. Ndiaye entraînant avec force la petite D. D. dans les buissons du Technopôle. Intrigué par la scène, un agent des Eaux et forêts, depuis son poste de garde, intervient et interpelle le quidam. Qui déclare être le papa de la jeune fille et affirme que son domicile se trouve dans les parages.

Le suspect kidnappe la fille pour tenter d’abuser d’elle

L’agent des Eaux et forêts doute de la bonne foi du suspect et le presse de questions. Ce dernier s’affole, tergiverse et ravale ses propos. Il indique avoir kidnappé la petite fille dans leur quartier Thiaroye Djouma Djim pour ensuite l’entraîner dans les labyrinthes du site du Technopôle de Pikine dans le but d’abuser d’elle. Il est vite appréhendé par l’agent des Eaux et forêts, qui alerte aussitôt ses autres collègues dans le site. Ensemble, les agents embarquent le suspect et se rendent avec lui à Thiaroye Douma Dji où la petite habite.

A la vue des agents avec le suspect et la fille, des habitants du quartier accourent et se livrent à des commentaires. Ils identifient la petite et conduisent les agents au domicile de ses parents. Lesquels sursautent de stupeur et indiquent que leur enfant avait disparu durant la journée. Le mis en cause sera ensuite conduit au commissariat d’arrondissement de Thiaroye, puis placé en garde à vue.

L’état de démence du présumé violeur prouvé, le parquet ordonne son arrestation

Informés de l’arrestation de leur fils, des parents de celui-ci débarquent au commissariat et attestent par des documents médicaux de l’état de démence de leur enfant, qui suit un traitement à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye. Ce qui a été confirmé par les blouses blanches lorsque les policiers se sont rendus au centre hospitalier pour vérifier la véracité des allégations des proches du jeune plombier. Malgré tout, le suspect, sur instructions du parquet de Pikine, sera maintenu en garde à vue. Et la fille est évacuée dans un centre hospitalier pour des examens gynécologiques.