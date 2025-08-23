Plage cassation : les homos pris en pleins ébats avouent

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Selon des informations rapportées par le journal L’As, une patrouille du commissariat d’arrondissement du Point E a procédé, le 20 août 2025, à l’interpellation de trois hommes surpris dans une situation compromettante à la plage Cassation.

D’après des témoins entendus, les mis en cause se livraient à des attouchements dans l’eau, un comportement déjà signalé à plusieurs reprises sur ce site placé sous surveillance. L’un des suspects a fini par reconnaître les faits devant les enquêteurs, tout en affirmant ne pas connaître le troisième individu.

La situation a failli dégénérer avant l’intervention des forces de l’ordre. L’un des interpellés, pris à partie par la foule, a été blessé au bras et conduit à l’hôpital où une fracture a été diagnostiquée. Après avoir reçu les soins nécessaires, il a été placé à la disposition de la justice, en même temps que les deux autres.