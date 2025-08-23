Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
homosexuel français
homosexuel français

Plage cassation : les homos pris en pleins ébats avouent

23 août 2025 Faits divers

Selon des informations rapportées par le journal L’As, une patrouille du commissariat d’arrondissement du Point E a procédé, le 20 août 2025, à l’interpellation de trois hommes surpris dans une situation compromettante à la plage Cassation.


D’après des témoins entendus, les mis en cause se livraient à des attouchements dans l’eau, un comportement déjà signalé à plusieurs reprises sur ce site placé sous surveillance. L’un des suspects a fini par reconnaître les faits devant les enquêteurs, tout en affirmant ne pas connaître le troisième individu.

La situation a failli dégénérer avant l’intervention des forces de l’ordre. L’un des interpellés, pris à partie par la foule, a été blessé au bras et conduit à l’hôpital où une fracture a été diagnostiquée. Après avoir reçu les soins nécessaires, il a été placé à la disposition de la justice, en même temps que les deux autres.

Tags

Vérifier aussi

images 11

Un an de prison pour Fatou Kiné Cissé

Le tribunal correctionnel de Dakar a condamné Fatou Kiné Cissé, entrepreneure et directrice de la …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved