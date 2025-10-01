Plainte déposée contre Ngoné Saliou Diop

Partager Facebook

Une plainte a été déposée contre Ngoné Saliou Diop, ce mercredi, par un citoyen du nom de Maham Ka. Le plaignant fustige les propos de la journaliste qui, selon lui, sont malveillants à l’endroit de la communauté Halpulaar.

Dans sa plainte, monsieur Ka indique que la déclaration de Ngoné Saliou Diop est de nature à porter atteinte gravement à son honneur et à celui de sa communauté.

Il sollicite, ainsi, qu’une enquête soit ouverte pour des faits d’injures publiques et incitation à la haine, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur.

Pour rappel, tout est parti d’une vidéo devenue virale dans laquelle la journaliste s’en est pris à l’ancien Président Macky Sall en faisant des insinuations sur son ethnie. À noter également que Ngoné Saliou Diop a présenté ses excuses ce matin à toutes celles et ceux qui se sont sentis offensés par ses propos polémiques.

El HADJI MODY DIOP