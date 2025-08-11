Plan de redressement : Sonko tacle les pseudos-intellectuels

Partager Facebook

De la Turquie où il se trouve, Ousmane SONKO a défendu son plan de redressement. À ses détracteurs, il répond : «Nous sénégalais, nous manquons de confiance en nous-mêmes. Quand on engage quelque chose, les gens vous diront tout de suite que ce n’est pas possible. Quand on a lancé le plan de redressement, nos soi-disant intellectuels nous ont dit en premier que ce n’est pas possible».

D’après le premier ministre, «Ceux qui vous disent que le plan de redressement est un plan d’imposition, demandez-leur ce qu’ils proposent. Ils ont caché plus de 7000 milliards de francs Cfa de dettes. Un trou que nous devons résorber. Ils parlent matin midi soir, demandez-leur ce qu’ils allaient faire s’ils étaient face à pareille situation». À en croire le chef du gouvernement, trois options s’offraient à eux : aller tendre la main, continuer à cacher les chiffres, ou appeler le pays à un effort patriotique. Et c’est cette dernière option qu’ils ont validée. Ce, pour qu’au bout de deux voire trois ans, «avec une gestion saine et irréprochable, remettre le pays sur les rails à jamais».