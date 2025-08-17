Plus de 700 milliards FCFA engloutis dans les inondations : Le rapport de Sonko bientôt rendu public

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le 19 septembre 2012, lors d’un Conseil présidentiel, l’Etat du Sénégal avait établi un Plan décennal de lutte contre les inondations (2012-2022) dont le budget était évalué à plus de 766 milliards FCFA. Malgré cette énorme manne financière, les inondations persistent. Pour faire la lumière sur les fonds utilisés pour lutter contre les inondations, le Premier ministre Ousmane Sonko a commandité un rapport sur la gestion des inondations au Sénégal.

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé l’imminente publication de ce rapport commandité par le Premier ministre. Ce document, actuellement sur sa table et en cours d’exploitation, promet de mettre en lumière les failles et l’inefficacité des politiques menées ces dernières années, malgré des investissements colossaux.

« Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites ces 12 dernières années. Il y a eu énormément d’interventions. Vous entendez souvent parler des 766 milliards dépensés depuis 2012 dans la gestion des inondations », a rappelé le ministre.

Avant de préciser : « Aujourd’hui, il y a un rapport commandité par le Premier ministre, qui est sur ma table, que je suis en train d’exploiter, et qui sera rendu public. Il montrera effectivement l’inefficacité de la gestion des inondations ces dernières années. »

Cette déclaration met en évidence la nécessité d’une rupture dans la stratégie nationale de lutte contre les inondations. Malgré les milliards mobilisés, les inondations continuent chaque année d’affecter gravement les populations, posant la question de la transparence et de l’efficacité des politiques publiques dans ce domaine.

La publication prochaine de ce rapport devrait apporter des éclairages majeurs sur l’utilisation des fonds et ouvrir la voie à de nouvelles orientations dans la gouvernance de l’hydraulique et de l’assainissement au Sénégal.