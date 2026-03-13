Police : les chiffres de la criminalité en 2025

Partager Facebook

36.515 infractions, 20.308 individus déférés

La police a livré les résultats de ses interventions; le bilan de ses activités au titre de l’année 2025. Dans le rapport présenté par le Commissaire principal de Police El Hadji Baïty Sène, Conseiller technique en charge de l’Administration à la Dgpn, la police fait état d’une activité opérationnelle intense. 36.515 infractions ont été constatées sur l’ensemble du territoire ; 20.308 individus déférés devant les parquets.

La Police a encaissé 1.415.111.000 F Cfa

Au cours de l’année écoulée, une somme globale de 1.415.111.000 F Cfa, au titre des recettes d’amendes forfaitaires, a été versée au Trésor public, selon la police. L’année 2025 a également été marquée par une avancée notable dans la stratégie de communication institutionnelle et le renforcement du concept de Police de proximité, visant à raffermir le lien de confiance entre les forces de l’ordre et les populations.

Outre le Directeur général de la Police nationale, la cérémonie a enregistré la participation de personnalités de premier plan : le Directeur général adjoint de la Police nationale ; les Directeurs et Chefs de services de l’institution. Également, les représentants des Grands Commandements (Armées, Gendarmerie nationale, Sapeurs-pompiers, Douanes, Administration pénitentiaire), des parlementaires et des membres du corps diplomatique (Union européenne, États-Unis, Chine, France, Espagne, Italie et Turquie) ; des fonctionnaires de police de tous grades, des représentants d’institutions partenaires et de la presse.