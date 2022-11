Politique: Benno Bokk Yakaar en eaux troubles à Birkelane

Le Comité d’Initiative (C.I) pour la défense des intérêts de la grande coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY) du département de Birkelane, composé, entre autres, des maires de communes de Diamal et de Mbeuleup, adjoint au maire de Mabo, de responsables politiques de Keur Mboucki, de Birkelane, de Kaffrine, de Ndiognick et de Wéindé, ont gelé leurs activités au sein de la coalition présidentielle qui rame à contre-courant des aspirations des populations.

Tout ce beau monde s’est réuni ce dimanche 13 novembre 2022 à Birkelane pour discuter de la situation politique et de l’avenir de la coalition BBY dans le département. Ces responsables ont d’abord réaffirmé leur appartenance à la coalition (BBY), mais ils ont déploré la situation politique qui prévaut dans le département.

Raison pour laquelle, ils ont « décidé à l’unanimité, de surseoir toutes activités au sein de la coalition jusqu’à nouvel ordre ». Aussi ont-ils expliqué dans leur mémorandum parvenu à la presse, les causes de ce désamour : « la léthargie du parti pour absence d’animation.

La gestion solitaire et clanique de la coalition, l’immixtion du ministre Abdoulaye Seydou Sow dans le choix des élus sans concertation aucune avec les responsables de la base, le non-respect des promesses et engagements lors des campagnes électorales précédentes, l’absence de promotion des cadres et responsables de la coalition surtout pour les jeunes et femmes », entre autres.