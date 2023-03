Port Autonome de Dakar : Des employés de Maritalia risquent 2 ans de prison

Ousmane Gn. Bounama M., Souleymane S. et Mamadou S. ont comparu devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ce lundi 27 mars 2023 pour répondre des faits de vol commis à l’occasion du service et recel contre les deux derniers au préjudice de l’entreprise « Maritalia ». Pour ces faits, ils risquent des peines de 2 ans d’emprisonnement si le juge suit le parquet dans son réquisitoire. Les malfaiteurs seront édifiés sur leur sort le 03 avril prochain.

Il résulte de l’économie des faits que lors d’une patrouille de routine les éléments de la brigade de gendarmerie du Port Autonome de Dakar ont détecté une opération de vente illicite. Ainsi, lorsque les gendarmes ont tenté de les appréhender, les malfrats ont pris la fuite en laissant derrière le chauffeur de « clando » Mamadou S. Interpellé, ce dernier a balancé son client Souleymane S. qui avait loué ses services pour transporter des bagages dans son véhicule. C’est dans ces circonstances qu’ils ont mis la main sur le cerveau de la bande, Ousmane G. Arrêtés, ils ont tous été placés sous mandat de dépôt.

Attraits à la barre du Tribunal des flagrants délits de ce lundi 27 mars, les prévenus ont reconnu de manière partielle les faits qui leur sont reprochés. Interrogés en premier, Ousmane G., l’un des responsables de la pirogue explique avoir exercé plus de 15 ans de service dans l’entreprise Maritalia. « Je fais partie des responsables de la pirogue qui appartient à la société « Maritalia ». Les poissons sont sous ma responsabilité. Les poissons m’appartiennent. Quand les pêcheurs apportent les poissons, je charge de les embarquer les poissons, » laisse-t-il entendre. Il avoue qu’il a vendu les poissons à 10 000 francs Cfa au mareyeur Souleymane.

À son tour, Bounama M., responsable de la sécurité, souligne que c’est vers 15 heures qu’Ousmane l’a appelé pour lui dire de fermer la porte, mais il avait refusé. Quant à Souleymane, il dira qu’il est mareyeur et qu’il avait acheté les poissons et au moment de quitter les lieux, les gendarmes l’ont interpellé pour lui demander l’origine de ces poissons.Mamadou le chauffeur de clando revient sur les circonstances de son arrestation. Le mareyeur Souleymane S. l’a trouvé dans le parking pour lui dire de transporter les poissons. « Je stationne toujours dans le parking du port au môle 10. Si j’avais des doutes, je n’allais pas prendre ces poissons », dira-t-il.

Lors de son réquisitoire, la représentante du ministère public a fait savoir que les enquêteurs ont souligné que la quantité du produit est de 111 kg. Concernant le prévenu Bounama M., la parquetière estime qu’il a contesté les faits à l’enquête comme à la barre. C’est la raison pour laquelle, elle demande la relaxe. Pour les autres, le maître des poursuites a fait savoir que les faits ont eu lieu vers 1 heure du matin. Suffisant pour elle de demander qu’ils soient déclarés coupables et condamnés à 2 ans dont 3 mois ferme contre Ousmane et Souleymane. Et 2 ans dont 1 mois ferme contre Mamadou Sène.

Les avocats de la défense ont demandé une application bienveillante de la loi pénale avant d’introduire une demande de liberté provisoire contre Bounama. Au finish, la présidente du Tribunal a mis l’affaire en délibéré jusqu’au 03 avril et ordonne la mise en liberté provisoire de Bounama.