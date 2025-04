Pr Diouma Kobor Médaille D’OR au Salon des Inventions de Genève Avril 2025*

Partager Facebook

Primé de la Médaille d’OR lors du prestigieux Salon International des Inventions de Genève, en Suisse, le Professeur Diouma Kobor se distingue une fois de plus par une reconnaissance de très haute portée.

Le Directeur Général de l’ANER (Agence Nationale pour les Énergies Renouvelables) se dit honoré par cette distinction d’envergure, qu’il dédie à Son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Bassirou Diomaye FAYE, à Monsieur le Premier Ministre Ousmane Sonko, au Ministère de l’Énergie, ainsi qu’à l’ensemble du Gouvernement.

Il exprime également sa profonde gratitude au Ministre de l’Enseignement Supérieur pour son soutien précieux.

> « Cette distinction me conforte dans mes travaux de recherche et me pousse à poursuivre avec plus de rigueur les lourdes responsabilités qui m’incombent en tant qu’universitaire et Directeur Général. »

Aux collègues professeurs, aux étudiants de l’UASZ, à mes partenaires, collaborateurs de l’ANER, à ma famille et à tous les sympathisants, je dédie également cette médaille. Elle est la vôtre.