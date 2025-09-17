PREPARATIFS POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2025-2026 : Guirassy a visité plusieurs écoles

Partager Facebook

Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026, le Ministre de l’Éducation nationale, Monsieur Moustapha Mamba Guirassy, a effectué ce mardi 16 septembre une tournée de terrain dans plusieurs établissements de Dakar. Il était accompagné de ses principaux collaborateurs.

Le Ministre s’est rendu à l’École primaire HLM 4C et à l’École Clémenceau de Dakar Plateau, deux établissements fortement marqués par l’hivernage et les défis d’infrastructures.

Une démarche d’anticipation et de proximité

Cette visite s’inscrit dans une logique d’anticipation et de suivi rapproché des écoles pour une rentrée sécurisée et réussie.

À HLM 4C, le Ministre a rappelé les engagements pris pour la démolition et reconstruction de l’école afin d’offrir aux élèves un établissement moderne, spacieux et adapté aux standards actuels.

À l’École Clémenceau, il a magnifié l’action de l’association Domou Sénégal qui a financé et réalisé une réhabilitation complète de l’école, un modèle de synergie féconde entre l’État, la société civile et les partenaires.

Un suivi rigoureux des grands chantiers nationaux

Au-delà de ces deux écoles, la visite s’inscrit dans le cadre du suivi global des chantiers de construction, de réhabilitation et de mise à niveau des infrastructures scolaires menés à travers tout le pays :

La SNIES 2025-2030 prévoit la résorption des 7 222 abris provisoires et la construction d’écoles modernes, inclusives et respectueuses de l’environnement

prévoit la résorption des et la construction d’écoles modernes, inclusives et respectueuses de l’environnement Le PURAPp (Programme d’Urgence de Résorption des Abris Provisoires persistants) est déjà lancé, avec une première phase portant sur 341 salles de classe et 93 blocs d’hygiène dans 7 académies

(Programme d’Urgence de Résorption des Abris Provisoires persistants) est déjà lancé, avec une première phase portant sur dans 7 académies Le PRORAP et les autres projets structurants enregistrent des avancées significatives

: plus de 3 000 salles de classe déjà achevées et équipées, des blocs administratifs et d’hygiène en cours de livraison, et des milliers de mètres linéaires de clôture déjà réalisés

La réhabilitation d’anciens lycées, la construction des LYNAQE (Lycées Nation Armée pour la Qualité et l’Équité) et la prise en charge des établissements impactés par l’hivernage font partie des actions prioritaires en cours

Une mobilisation collective pour une école moderne

Le Ministre a salué l’engagement de tous les acteurs : communautés, associations, partenaires techniques et financiers, collectivités territoriales et diaspora, qui, aux côtés de l’État, contribuent à offrir aux enfants du Sénégal un cadre d’apprentissage sûr et stimulant.

Il a rappelé que l’ensemble de ces initiatives s’inscrit dans la vision du Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre Ousmane