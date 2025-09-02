Près de 2000 migrants clandestins et 32 pirogues saisies en 3 mois

Partager Facebook

La Marine nationale a intercepté près de 1946 migrants tentant de quitter clandestinement le pays au cours des trois premiers mois de 2025. 32 pirogues ont également été saisies, selon les informations du Centre d’Information et de Liaison des Migrations Irrégulières (CILMI). La majorité des personnes interceptées sont des ressortissants étrangers ayant transité par le Sénégal.

Au Sénégal, la lutte contre la migration irrégulière a affiché ses chiffres. Selon le Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière (CILMI), 1 946 personnes ont été interceptées au premier trimestre 2025, alors qu’elles tentaient de rejoindre l’Europe par voie maritime. Parmi ces candidats, une majorité est composée d’étrangers ayant choisi le Sénégal comme point de départ, a précisé le Dr Modou Diagne, contrôleur général de police et secrétaire permanent du CILMI.

Il ajoute que les forces de défense et de sécurité ont également procédé à la saisie de 32 pirogues et au démantèlement de plusieurs filières de passeurs. Pas moins de 74 personnes ont été déférées devant le procureur pour participation à des réseaux de trafic.